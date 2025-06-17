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Двукратный чемпион ОИ Рылов получил должность в Федерации водных видов спорта России

Двукратный чемпион ОИ Рылов получил должность в Федерации водных видов спорта России
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов будет работать в Федерации водных видов спорта России, сообщил генеральный секретарь федерации Радмир Габдуллин.

«Мы точно понимаем, что вот такие ребята и девчонки — достояние нашей страны. Недавно мы с Евгением летали в Волгоград, тогда Дмитрий Аркадьевич [Мазепин] предложил ему работу в федерации. Евгений признался, что не знал, чем будет заниматься [после карьеры]. У него родился ребёнок. Он счастливый семьянин, примерный отец, муж. Женя — один из тех спортсменов, на которых можно опереться в вопросах популяризации водных видов спорта.

Он амбассадор, руководитель проектов «Плавание для всех» и «Я стану чемпионом», — приводит слова Габдуллина ТАСС.

Рылову 28 лет, он завоевал два золота на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанциях 100 м и 200 м на спине. В его активе также две золотые, три серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира.

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