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Арбузов — первый за 16 лет россиянин, которому удалось выиграть золото ЧМ в весе до 81 кг

Дзюдоист Тимур Арбузов стал первым за 16 лет россиянином, которому удалось выиграть золото чемпионата мира в весовой категории до 81 кг.

Вчера, 16 июня, Арбузов на чемпионате мира в Будапеште в финальной схватке в весе до 81 кг одолел представителя Грузии Тато Григалашвили и впервые стал чемпионом мира.

Ранее в этой же весовой категории победителем чемпионата мира 2009 года в Роттердаме (Нидерланды) становился россиянин Иван Нифонтов.

Арбузов принёс российской команде вторую медаль на ЧМ-2025. Ранее Аюб Блиев завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг.

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир проходит в венгерском Будапеште и завершится 20 июня.