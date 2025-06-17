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Усэйн Болт встретился с президентом Сербии Вучичем в Белграде

Усэйн Болт встретился с президентом Сербии Вучичем в Белграде
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Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усэйн Болт провёл встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Встреча состоялась в правительственном Дворце Сербии в Белграде. Поводом послужило то, что Болт будет одним из промоутеров международной выставки «Экспо 2027» в столице Сербии.

«Я не могу вам передать, как я счастлив, что могу принять Усэйна Болта в Сербии, он рекордсмен мира в беге на 100 метров, и я не уверен, что кто-то когда-либо сможет пробежать быстрее. Этот человек самый быстрый из всех! И эти 19,19 секунды на 200 метрах тоже будет трудно побить. Он не думает об ограничениях, потому что их никогда не было.

Мы хотим, чтобы «Экспо» стало крупнейшим мероприятием в мире. На данный момент мы подтвердили участие 115 стран со всех континентов мира. Для нас крайне важно повысить узнаваемость «Экспо», чтобы люди могли увидеть, насколько Сербия прогрессирует», — приводит слова Вукича Sputnik Portal.

«Я хочу поблагодарить главу и народ Сербии за то, что они сделали меня послом «Экспо», для меня это большая честь. У меня есть друзья из вашей страны, я рад возможности представить «Экспо» всему миру.

Я понимаю причину проведения «Экспо» и почему вы хотите быть более заметными. Я много путешествовал по миру, всегда классно общаться с людьми, смеяться. Таким образом вы получаете тепло от других людей», — сказал Болт.

Усэйну Болту 38 лет, он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 м на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016). Также представитель Ямайки владеет мировыми рекордами в беге на 100 — 9,58 с., 200 метров — 19,19 с., а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.

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