Михаил Дегтярёв: глава World Athletics Коу имеет репутацию русофоба

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался о работе национальных федераций с международными по поводу восстановления статуса российских спортсменов.

«Какие федерации ведут наиболее конструктивную работу по возвращению российских атлетов на международную арену, видно по результатам. Из новых руководителей это президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Аркадьевич Мазепин. Первой ласточкой был чемпионат мира на короткой воде в Будапеште, а сейчас готовимся к чемпионату мира в Сингапуре.

Мазепин лично общается с необходимыми людьми, как и президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров, который принимал [в Москве президента Международной федерации гимнастики Моринари] Ватанабэ, как и президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Фрадков, у которого сложный кейс, ведь глава World Athletics Себастьян Коу имеет репутацию русофоба. К сожалению, после его проигрыша на выборах президента МОК мы видим продолжение санкционной политики против российской лёгкой атлетики и некоторую реакционность. Но время лечит, так что будем продолжать работать», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».