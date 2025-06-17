Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Михаил Дегтярёв: глава World Athletics Коу имеет репутацию русофоба

Михаил Дегтярёв: глава World Athletics Коу имеет репутацию русофоба
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался о работе национальных федераций с международными по поводу восстановления статуса российских спортсменов.

«Какие федерации ведут наиболее конструктивную работу по возвращению российских атлетов на международную арену, видно по результатам. Из новых руководителей это президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Аркадьевич Мазепин. Первой ласточкой был чемпионат мира на короткой воде в Будапеште, а сейчас готовимся к чемпионату мира в Сингапуре.

Мазепин лично общается с необходимыми людьми, как и президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров, который принимал [в Москве президента Международной федерации гимнастики Моринари] Ватанабэ, как и президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Фрадков, у которого сложный кейс, ведь глава World Athletics Себастьян Коу имеет репутацию русофоба. К сожалению, после его проигрыша на выборах президента МОК мы видим продолжение санкционной политики против российской лёгкой атлетики и некоторую реакционность. Но время лечит, так что будем продолжать работать», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Ян Непомнящий стал чемпионом мира со скандалом. Такое не прощали даже Карлсену!
Ян Непомнящий стал чемпионом мира со скандалом. Такое не прощали даже Карлсену!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android