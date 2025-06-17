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Владимир Путин отреагировал на победу 21-летнего Арбузова на чемпионате мира по дзюдо

Владимир Путин отреагировал на победу 21-летнего Арбузова на чемпионате мира по дзюдо
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Президент России Владимир Путин отреагировал на победу 21-летнего российского дзюдоиста Тимура Арбузова на чемпионате мира — 2025. В финальной схватке весовой категории до 81 кг Арбузов одолел представителя Грузии Тато Григалашвили.

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением в Будапеште.

На всей турнирной дистанции, в решающей схватке с именитым соперником вы проявили великолепное мастерство, характер и волю и по праву завоевали почётный титул чемпиона мира. Такая блестящая победа — значимый вклад в развитие отечественной школы дзюдо.

Желаю вам новых спортивных свершений и всего наилучшего», — говорится в телеграмме Путина, размещённой на сайте Кремля.

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