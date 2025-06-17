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Российские саблисты завоевали бронзовые медали чемпионата Европы — 2025

Российские саблисты завоевали бронзовые медали чемпионата Европы — 2025
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Мужская сборная России завоевала бронзовые медали командного турнира саблистов на 36-м по счёту чемпионате Европы — 2025, который проходит в Генуе (Италия). В составе команды выступили Павел Граудынь, Анатолий Костенко, Дмитрий Даниленко и Кирилл Тюлюков.

В борьбе за третье место российские саблисты со счётом 45:42 одолели команду Франции.

По ходу турнира команда из России в 1/8 финала оказалась сильнее сборной Румынии, а в четвертьфинале одолела Турцию. В полуфинальном раунде российским саблистам не удалось одолеть венгров.

Стоит отметить, что это первая награда для мужской сабельной сборной России с 2017 года.

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