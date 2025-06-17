Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер внесена в санкционные списки Канады. Обновлённый список опубликован на сайте правительства Канады, которое характеризует людей, вошедших в него, как граждан, причастных к «нарушению международного мира» и «созданию международного кризиса».

Винер с 2001 по 2024 год занимала поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, но покинула его после реорганизации этого вида спорта под эгидой общей Федерации гимнастики России. В 2025-м 76-летняя Винер объявила об уходе в отставку с поста главного тренера национальной команды.