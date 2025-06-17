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Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 17 июня

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 17 июня
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Во вторник, 17 июня, продолжился чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого соревновательного дня.

Результаты соревновательного дня ЧМ-2025 по дзюдо, 17 июня:

90 кг (мужчины):

  • 1. Сансиро Мурао (Япония)
  • 2. Гоки Тадзима (Япония)
  • 3. Эльджан Гаджиев (Азербайджан)
  • 3. Лука Майсурадзе (Грузия)

70 кг (женщины):

  • 1. Шихо Танака (Япония).
  • 2. Лара Цветко (Хорватия)
  • 3. Санне Ван Дайк (Нидерланды)
  • 3. Мариам Буткерайт (Германия)

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир проходит в венгерском Будапеште и завершится 20 июня.

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