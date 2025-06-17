Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 17 июня

Во вторник, 17 июня, продолжился чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого соревновательного дня.

Результаты соревновательного дня ЧМ-2025 по дзюдо, 17 июня:

90 кг (мужчины):

1. Сансиро Мурао (Япония)

2. Гоки Тадзима (Япония)

3. Эльджан Гаджиев (Азербайджан)

3. Лука Майсурадзе (Грузия)

70 кг (женщины):

1. Шихо Танака (Япония).

2. Лара Цветко (Хорватия)

3. Санне Ван Дайк (Нидерланды)

3. Мариам Буткерайт (Германия)

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир проходит в венгерском Будапеште и завершится 20 июня.