Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 17 июня
Во вторник, 17 июня, продолжился чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого соревновательного дня.
Результаты соревновательного дня ЧМ-2025 по дзюдо, 17 июня:
90 кг (мужчины):
- 1. Сансиро Мурао (Япония)
- 2. Гоки Тадзима (Япония)
- 3. Эльджан Гаджиев (Азербайджан)
- 3. Лука Майсурадзе (Грузия)
70 кг (женщины):
- 1. Шихо Танака (Япония).
- 2. Лара Цветко (Хорватия)
- 3. Санне Ван Дайк (Нидерланды)
- 3. Мариам Буткерайт (Германия)
Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир проходит в венгерском Будапеште и завершится 20 июня.
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