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Медальный зачёт чемпионата мира по дзюдо — 2025 на 17 июня

Медальный зачёт чемпионата мира по дзюдо — 2025 на 17 июня
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Во вторник, 17 июня, завершился пятый соревновательный день на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). В рамках дня состоялись поединки в весовой категории до 90 кг у мужчин и до 70 кг у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований.

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Медальный зачёт на 17 июня:

1. Япония — 6 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые медали

2-3. Франция — 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль

2-3. Грузия — 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль

4. Россия — 1 золотая, 1 бронзовая медаль

5. Италия — 1 золотая медаль

6-8. Бразилия — 1 серебряная, 1 бронзовая медаль

6-8. Косово — 1 серебряная, 1 бронзовая медаль

6-8. Таджикистан — 1 серебряная, 1 бронзовая медаль

9-11. Казахстан — 1 серебряная медаль

9-11. Хорватия — 1 серебряная медаль

9-11. Канада — 1 серебряная медаль

12. Германия — 3 бронзовые медали

Отметим, что 16 июня сборная России завоевала первое золото на турнире. Его обладателем стал Тимур Арбузов.

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