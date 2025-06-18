Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: расписание соревновательного дня 18 июня

Сегодня, 18 июня, продолжится чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого соревновательного дня.
Схватки проведут дзюдоисты из весовых категорий до 100 кг. В этой части соревновательной программы чемпионата примут участие два российских дзюдоиста: чемпион мира – 2023 Арман Адамян и чемпион Европы — 2024, победитель турниров Мировой серии Матвей Каниковский.
Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Расписание соревновательного дня 18 июня (время московское):
- 12:30. Предварительные схватки;
- 19:00. Финальный блок.
Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.