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Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: расписание соревновательного дня 18 июня

Сегодня, 18 июня, продолжится чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого соревновательного дня.

Схватки проведут дзюдоисты из весовых категорий до 100 кг. В этой части соревновательной программы чемпионата примут участие два российских дзюдоиста: чемпион мира – 2023 Арман Адамян и чемпион Европы — 2024, победитель турниров Мировой серии Матвей Каниковский.

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Расписание соревновательного дня 18 июня (время московское):

12:30. Предварительные схватки;

19:00. Финальный блок.

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.