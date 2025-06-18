Министр спорта Сербии: без российских спортсменов мировые соревнования теряют конкуренцию

Министр спорта Сербии Зоран Гайич высказался о том, как влияет на мировой спорт отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы всегда заявляли, что против любых санкций, в том числе в спорте. Это просто не имеет смысла. Без российских спортсменов мировые соревнования просто теряют конкуренцию. От этого нет пользы», – приводит слова Гайича ТАСС.

Напомним, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований. В 2023 году МОК частично смягчил ограничения — некоторым спортсменам разрешили участвовать в индивидуальных турнирах под нейтральным флагом.