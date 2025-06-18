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Саночники из России не допущены до отбора на Олимпиаду-2026

Саночники из России не допущены до отбора на Олимпиаду-2026
Семён Павличенко
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Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение продолжить отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации. Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на официальном сайте.

Там отметили, что конгресс решил не допускать россиян к отбору на зимнюю Олимпиаду-2026. Вопрос обсуждался сегодня, 18 июня, и вызвал оживлённую дискуссию между участниками конгресса. Председатель Комиссии спортсменов FIL также представил результаты анонимного опроса, по результатам которого нет однозначного мнения по поводу допуска россиян и среди спортсменов.

Отметим, что российские саночники не участвуют в международных турнирах с 2022 года.

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