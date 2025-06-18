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Российские дзюдоисты Адамян и Каниковский вышли в 1/4 финала ЧМ-2025 в Будапеште

Российские дзюдоисты Адамян и Каниковский вышли в 1/4 финала ЧМ-2025 в Будапеште
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Российские дзюдоисты Арман Адамян и Матвей Каниковский вышли в четвертьфинал чемпионата мира — 2025 в Будапеште (Венгрия) в весовой категории до 100 кг.

В 1/8 финала Адамян одержал победу над египтянином Амаром Эльрамли, а Каниковский оказался сильнее канадца Кайла Рейеса.

Арман Адамян в следующей стадии турнира сразится с олимпийским чемпионом — 2024 из Азербайджана Зелимом Кцоевым, Матвей Каниковский — с испанцем Николозом Шеразадишвили.

Ранее чемпионом мира в весовой категории до 81 кг стал 21-летний Тимур Арбузов. В финальной схватке он обыграл трёхкратного чемпиона мира из Грузии Тато Григалашвили.

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