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Дзюдоисты Матвей Каниковский и Арман Адамян сойдутся в полуфинале ЧМ-2025

Дзюдоисты Матвей Каниковский и Арман Адамян сойдутся в полуфинале ЧМ-2025
Матвей Каниковский и Арман Адамян
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Российские дзюдоисты Матвей Каниковский и Арман Адамян успешно преодолели стадию 1/4 финала чемпионата мира в Будапеште (Венгрия). Они выступают в весовой категории до 100 кг.

На пути к полуфиналу Адамян одержал победу над фаворитом из Азербайджана Зелимом Кцоевым, а Каниковский поборол испанца Николоза Шеразадишвили. В полуфинале россияне сойдутся друг против друга на татами.

Ранее чемпионом мира в весовой категории до 81 кг стал 21-летний российский дзюдоист Тимур Арбузов. В финальной схватке он обыграл трёхкратного чемпиона мира из Грузии и серебряного призёра Олимпиады-2024 Тато Григалашвили.

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