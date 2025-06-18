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Дмитрий Губерниев: Олимпиада для наших спортсменов закрывается на глазах, поедут единицы

Дмитрий Губерниев: Олимпиада для наших спортсменов закрывается на глазах, поедут единицы
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о шансах российских спортсменов выступить на Олимпийских играх — 2026.

«Олимпиада для наших спортсменов закрывается на глазах. В хоккее двери захлопнулись, в лыжах и биатлоне — даже не отворялись. В мире всё меняется, но на данный момент у нас нет шансов выступить на Олимпийских играх за отдельными исключениями. Поедут единицы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее стало известно, что Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение не допускать россиян к отбору на зимнюю Олимпиаду – 2026.

Отметим, что российские саночники не участвуют в международных турнирах с 2022 года.

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