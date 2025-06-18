Валентина Гунина сыграет на Кубке мира по шахматам

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв рассказал, что двукратная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина получила приглашение для участия в Кубке мира по шахматам.

«Валентину Гунину, одну из самых титулованных наших спортсменок, допустили до участия в Кубке мира. По правилам проведения Кубка мира у каждого континента есть своя квота, и президент Азиатской шахматной федерации шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян лично выдвинул Валентину для участия, за что ФШР благодарна его высочеству и очень ценит его отношение к российским шахматам и спортсменам», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

Кубок мира пройдет с 5 по 29 июля в Батуми.