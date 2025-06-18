Россиянин Арман Адамян стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2025 по дзюдо

Российский дзюдоист Арман Адамян стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2025 в Будапеште (Венгрия) в весовой категории до 100 кг. В схватке за третье место с южнокорейцем Ким Се Хеном россиянин одержал чистую победу на иппон — 10:0.

Напомним. на стадии 1/2 финала Адамян уступил соотечественнику Матвею Каниковскому. На пути к полуфиналу Адамян одержал победу над фаворитом из Азербайджана Зелимом Коцоевым.

Ранее чемпионом мира в весовой категории до 81 кг стал 21-летний российский дзюдоист Тимур Арбузов. В финальной схватке он обыграл трёхкратного чемпиона мира из Грузии и серебряного призёра Олимпиады-2024 Тато Григалашвили.