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Российский дзюдоист Матвей Каниковский стал чемпионом мира в весовой категории до 100 кг

Российский дзюдоист Матвей Каниковский стал чемпионом мира в весовой категории до 100 кг
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Российский дзюдоист 23-летний Матвей Каниковский стал победителем чемпионата мира — 2025 в Будапеште (Венгрия) в весовой категории до 100 кг. В финальной схватке с японцем Араи Доту россиянин одержал победу со счётом 10:0.

Другой российский дзюдоист Арман Адамян стал бронзовым призёром соревнований в Будапеште (Венгрия) в этой же весовой категории. В схватке за третье место с южнокорейцем Ким Се Хьюном россиянин одержал чистую победу на иппон — 10:0. Отметим, что на стадии 1/2 финала Адамян уступил своему соотечественнику будущему чемпиону мира Каниковскому.

В прошлом году Каниковский стал чемпионом Европы. Также он четыре раза становился победителем турниров «Большого шлема».

Это второе золото российских дзюдоистов на первенстве мира. Ранее чемпионом мира в весовой категории до 81 кг стал 21-летний Тимур Арбузов.

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