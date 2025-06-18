Синхронистка Гурбанбердиева, пловец Гринёв и другие россияне получили нейтральный статус

Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева и трёхкратный призёр чемпионатов мира по плаванию Владислав Гринёв получили нейтральные статусы Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit, AQIU).

Помимо Гурбанбердиевой, нейтральный статус также получили синхронистки Анна Адрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова.

У пловцов в список нейтральных атлетов вошли Михаил Антипов, Василий Кукушкин, Максим Ступин и Дарья Зарубенкова.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Напомним, World Aquatics допустила участие российских и белорусских спортсменов в международных стартах только при условии получения нейтрального статуса.