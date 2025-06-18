«Все надеялись, что Трамп поменяет отношение к России». Демченко — о недопуске саночников

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко прокомментировал новость о недопуске российских саночников на ОИ-2026.

«Все надеялись, что Дональд Трамп как бы поменяет определённую политику по отношению к России. Но за такой промежуток времени особых изменений нет. Плюс ещё идет эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Значит, политика Запада по отношению к России не поменялась, и поэтому нас, естественно, не допустили к участию в Олимпийских играх.

Это решение FIL (Международная федерация санного спорта. — Прим. «Чемпионата») очень плохо скажется на наших спортсменах. Потому что они надеялись на допуск к Олимпиаде и готовились к ней. Многие опытные саночники, которые выступали на Играх 2022 года в Пекине, дотягивали до турнира в Италии, можно сказать, на зубах. Ведь соревновательная практика очень важна», — приводит слова Демченко «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 18 июня, на конгрессе FIL было принято решение не допускать россиян к отбору на зимнюю Олимпиаду – 2026 в Милане и Кортина д’Ампеццо.