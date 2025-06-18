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Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 18 июня

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 18 июня
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Сегодня, 18 июня, прошёл очередной соревновательный день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Было разыграно два комплекта наград — в весовых категориях до 100 кг (мужчины) и до 78 кг (женщины). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого дня соревнований.

Дзюдо. ЧМ-2025, 18 июня:

До 100 кг (мужчины)
1. Матвей Каниковский (Россия)
2. Дота Араи (Япония)
3. Арман Адамян (Россия)
3. Зелим Коцоев (Азербайджан).

До 78 кг (женщины)
1. Алиса Белланди (Италия)
2. Анна Олек (Германия)
3. Патрисия Сампайо (Португалия)
3. Курена Икеда (Япония).

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир проходит в венгерском Будапеште и завершится 20 июня.

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