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Медальный зачёт чемпионата мира по дзюдо — 2025 на 18 июня

Медальный зачёт чемпионата мира по дзюдо — 2025 на 18 июня
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Сегодня, 18 июня, прошёл очередной соревновательный день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Было разыграно два комплекта наград — в весовых категориях до 100 кг (мужчины) и до 78 кг (женщины). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований.

Дзюдо. Чемпионат мира — 2025. Медальный зачёт на 18 июня:

1. Япония — 6 золотых, 3 серебряные, 4 бронзовые медали;
2. Россия — 2 золотые, 2 бронзовые;
3. Италия — 2 золотые;
4-5. Франция — 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая;
4-5. Грузия — 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая;
6. Германия — 1 серебряная, 2 бронзовые;
7-9. Бразилия — 1 серебряная, 1 бронзовая;
7-9. Косово — 1 серебряная, 1 бронзовая;
7-9. Таджикистан — 1 серебряная, 1 бронзовая;
10-12. Казахстан — 1 серебряная;
10-12. Хорватия — 1 серебряная;
10-12. Канада — 1 серебряная…

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