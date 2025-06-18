Медальный зачёт чемпионата мира по дзюдо — 2025 на 18 июня

Сегодня, 18 июня, прошёл очередной соревновательный день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Было разыграно два комплекта наград — в весовых категориях до 100 кг (мужчины) и до 78 кг (женщины). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований.

Дзюдо. Чемпионат мира — 2025. Медальный зачёт на 18 июня:

1. Япония — 6 золотых, 3 серебряные, 4 бронзовые медали;

2. Россия — 2 золотые, 2 бронзовые;

3. Италия — 2 золотые;

4-5. Франция — 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая;

4-5. Грузия — 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая;

6. Германия — 1 серебряная, 2 бронзовые;

7-9. Бразилия — 1 серебряная, 1 бронзовая;

7-9. Косово — 1 серебряная, 1 бронзовая;

7-9. Таджикистан — 1 серебряная, 1 бронзовая;

10-12. Казахстан — 1 серебряная;

10-12. Хорватия — 1 серебряная;

10-12. Канада — 1 серебряная…