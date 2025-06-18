«Доказал, что ещё на месте, могу и долго буду». Адамян — о бронзе на ЧМ-2025 по дзюдо

Российский дзюдоист Арман Адамян поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали на чемпионате мира по дзюдо — 2025 в весовой категории до 100 кг.

«Эмоции на самом деле зашкаливают, потому что, как мы все знаем, у меня после чемпионата мира чуть‑чуть провал пошёл. Очень много выслушал в свой адрес. Больше, наверное, плохого слышал: «Всё, он не покажет результат». Даже когда составы объявляли, краем глаза читал, комментарии писали, что я не заслуживаю сюда ехать. Вот поэтому я сегодня максимально хорошо подошёл, в хорошей форме меня подвели к этим соревнованиям тренеры сборной. Сегодня себя великолепно чувствовал. Думаю, в борьбе полностью себя показал, чуть‑чуть в полуфинале с Матвеем [Каниковским] ошибся.

Все схватки уверенно выигрывал и ловил себя на мысли перед бронзой, что выиграть у чемпиона мира, олимпийского чемпиона, лидера веса – и без медали отсюда уехать… Я, наверное, сам себя не простил бы. Доволен собой сегодня, показал хорошую борьбу и очень многим людям, которые уже переставали в меня верить, доказал, что я ещё на месте, могу и долго буду», — сказал Адамян в эфире «Матч ТВ».