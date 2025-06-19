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Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: расписание соревновательного дня 19 июня

Сегодня, 19 июня, продолжится чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием седьмого соревновательного дня.

Схватки проведут дзюдоисты из весовых категорий свыше 100 кг и дзюдоистки в весе свыше 78 кг. В мужской сетке выступит чемпион мира — 2023 и чемпион Европы — 2024, 2025 Инал Тасоев и бронзовый призёр Игр-2020 и чемпионата мира — 2024 Тамерлан Башаев, в женской — Элис Старцева и Мария Иванова.

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Расписание соревновательного дня 18 июня (время московское):

12:00. Предварительные схватки

20:00. Финальный блок

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.