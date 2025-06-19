Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мазепин: готовимся к старту в Сингапуре, все допущены, хоть и в нейтральном статусе

Мазепин: готовимся к старту в Сингапуре, все допущены, хоть и в нейтральном статусе
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин высказался о подготовке российских спортсменов к международным стартам.

«Мы готовимся к большому старту в Сингапуре. У нас все спортсмены допущены, хоть и в нейтральном статусе. У нас хороший контакт с международной федерации водных видов спорта. Мы рады, что представительница водных видов спорта Кирсти Ковентри стала президентом МОК. Мы открыты, делимся своим опытом, чтобы пропагандировать российский спорт на международной арене», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Напомним, World Aquatics допустила участие российских и белорусских спортсменов в международных стартах только при условии получения нейтрального статуса.

Материалы по теме
Синхронистка Гурбанбердиева, пловец Гринёв и другие россияне получили нейтральный статус
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android