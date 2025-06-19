Мазепин: готовимся к старту в Сингапуре, все допущены, хоть и в нейтральном статусе

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин высказался о подготовке российских спортсменов к международным стартам.

«Мы готовимся к большому старту в Сингапуре. У нас все спортсмены допущены, хоть и в нейтральном статусе. У нас хороший контакт с международной федерации водных видов спорта. Мы рады, что представительница водных видов спорта Кирсти Ковентри стала президентом МОК. Мы открыты, делимся своим опытом, чтобы пропагандировать российский спорт на международной арене», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Напомним, World Aquatics допустила участие российских и белорусских спортсменов в международных стартах только при условии получения нейтрального статуса.