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Дегтярёв высказался о назначении Винокурова главой Федерации тяжёлой атлетики России

Дегтярёв высказался о назначении Винокурова главой Федерации тяжёлой атлетики России
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Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался о назначении Александра Винокурова главой Федерации тяжёлой атлетики России.

«С избранием Александра Винокурова был тяжёлый кейс. Была реакционная фронда, говорю открыто, которая не понимала, куда она движется, куда ведёт тяжёлую атлетику. Вела в тупик. Теперь новую команду возглавил Александр Семёнович, он познакомился с президентом международной организации, получил благословение. Уверен, у тяжёлой атлетики всё будет хорошо», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Внеочередные выборы президента ФТАР прошли 8 июня в Москве. Винокуров был единственным кандидатом.

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