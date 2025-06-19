Министр спорта России высказался о возможном участии на Олимпийских играх

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался о возможном участии россиян на Олимпийских играх.

— Водные виды спорта по-тихому договорились об участии. Может, стоит так же сделать с Олимпийскими играми?

— Подобные процессы любят тишину (улыбается), — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, World Aquatics допустила участие российских и белорусских спортсменов в международных стартах только при условии получения нейтрального статуса. Россияне выступят на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдёт с Сингапуре с 11 июля по 3 августа.