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Министр спорта России высказался о возможном участии на Олимпийских играх

Министр спорта России высказался о возможном участии на Олимпийских играх
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Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв высказался о возможном участии россиян на Олимпийских играх.

— Водные виды спорта по-тихому договорились об участии. Может, стоит так же сделать с Олимпийскими играми?
— Подобные процессы любят тишину (улыбается), — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, World Aquatics допустила участие российских и белорусских спортсменов в международных стартах только при условии получения нейтрального статуса. Россияне выступят на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдёт с Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

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