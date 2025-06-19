Дегтярёв: как только в федерациях заговорили о KPI, сразу шум поднялся

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал, что до конца года будет дана оценка работе общероссийских спортивных федераций.

«У нас со спортсменами отлично. А вот с функционерами тяжело — думаю, их скоро не будет. Сегодня, когда мы не допущены, для старой спортивной элиты это хорошо. Можно списать собственную политическую импотенцию на врагов. «Мы «обосрались», но это они там за рубежом». С такими кейсами мы разбирались, поэтому были введены более свежие критерии.

В ОКР исполкомом принята новая методика критериев работы наших федераций на международной арене. От количества встреч до спортивных результатов и внедрения представителей России в разные органы управления. Как только в федерациях заговорили о KPI, сразу шум поднялся. До конца года подведём итоги этой работы и доведем её до конца», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.