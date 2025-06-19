Эксперты обсудили перспективы фиджитал-спорта на ПМЭФ

Развитие фиджитал-спорта и его влияние на расширение спортивной аудитории стало ключевой темой панельной дискуссии, прошедшей 18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие, организованное Национальной ассоциацией любителей и ветеранов велоспорта на стенде Минспорта РФ, собрало ведущих экспертов отрасли для обсуждения текущего состояния и перспектив этого быстрорастущего направления.

В дискуссии приняли участие руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров, советник президента ВФФС Никита Мазепин, трёхкратный олимпийский чемпион по велоспорту Вячеслав Екимов, СЕО букмекерской компании БЕТСИТИ Юрий Нестеров, а также председатель попечительского совета Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта Дмитрий Васильков, который рассказал об успешном опыте проведения фиджитал-велогонки по цифровому Садовому кольцу в мае этого года и о развитии российского программного обеспечения.

«Ежегодно в Москве проводится легендарная велогонка «Садовое кольцо», в которой принимают участие тысячи спортсменов всех уровней подготовки. Однако не каждый любитель велоспорта по тем или иным причинам имеет возможность приехать в столицу и стать участником знаменитого заезда. В этом году мы постарались решить эту проблему и впервые «продублировали» гонку и в виртуальном формате. «Садовое кольцо» стало доступно из любой точки страны – достаточно было установить приложение и подключить тренажёр. Ключевое здесь то, что мы используем отечественное ПО, разработанное и поддерживаемое нашими, российскими специалистами. В вопросах импортозамещения мы переходим на «импортоопережение» – то есть не только берём лучшие практики и наработки, но исследуем и стараемся сразу превзойти их, предусмотреть и внедрить то, чего там недостаёт», — сказал Васильков.

Никита Мазепин также отметил, что развитие фиджитал-спорта соответствует сегодняшним интересам молодёжи в России и мире.

«Фиджитал-спорт представляет собой идеальный баланс между виртуальным и реальным. Россия — одна из лидирующих стран в развитии этого направления, что подтверждается комплексным подходом к подготовке спортсменов и созданию необходимой инфраструктуры. Необходимо развивать и расширять направление фиджитал и оставаться на передовой волне мировых трендов и технологий», – пояснил экс-гонщик Формулы-1.

Дискуссия предоставила экспертам возможность обменяться опытом и обсудить перспективы развития виртуального спорта в России и мире. Обсуждались вопросы популярности фиджитал-спорта, его технического обеспечения, развития цифрового велоспорта, перспектив создания профессиональных лиг и привлечения спонсоров. Участники сошлись во мнении, что фиджитал-спорт имеет огромный потенциал для привлечения новой аудитории, благодаря сочетанию физической активности, интерактивных технологий и доступности. Подчеркивалась важность развития собственных технологических решений для обеспечения стабильности и безопасности проведения соревнований. Кроме того, отмечалось, что цифровой спорт представляет интерес для спонсоров, позволяя охватить молодую и технологически продвинутую аудиторию, а также возможности его использования в сфере беттинга.