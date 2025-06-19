Захар Петров, Владислав Дикиджи и Алан Галлямов — победители рейтинга Forbes «30 до 30»

Forbes России представил рейтинг молодых талантов до 30 лет. В список вошли выдающиеся русские спортсмены и киберспортсмены. Победителями рейтинга «30 до 30» в 2025 году стали — 23-летний Захар Петров (гребля на байдарках и каноэ), 20-летний фигурист Владислав Дикиджи и 17-летний киберспортсмен Алан Satanic Галлямов.

Всего в рейтинг «30 до 30» были включены 10 человек:

1. Захар Петров, 23 года (гребля на байдарках и каноэ) — победитель

2. Владислав Дикиджи, 20 лет (фигурное катание) — победитель

3. Алан Галлямов, 17 лет (киберспорт, Dota 2) — победитель

4. Наталия Гусева, 22 года (гольф)

5. Алина Лысенко, 21 год (велоспорт, трек)

6. Савелий Коростелёв, 21 год (лыжи)

7. Володар Мурзин, 18 лет (шахматы)

8. Мирон Лифинцев, 19 лет (плавание)

9. Анастасия Косу, 20 лет (баскетбол)

10. Иван Демидов, 19 лет (хоккей).

Всего в рейтинге было представлено 10 категорий, из каждой были выбраны по три победителя.