Российский борец Кирилл Бабичук погиб в зоне СВО

Мастер спорта России по греко-римской борьбе Кирилл Бабичук погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Кирилл Бабичук погиб 15 июня в возрасте 27 лет. Не уточняется, в каком подразделении служил спортсмен, а также при каких обстоятельствах ушёл из жизни.

«Кирилл Бабичук погиб, исполняя свой долг в зоне специальной военной операции (СВО). Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — говорится в заявлении ФСБР.