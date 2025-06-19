Магучих назвала причину первого за два года поражения на турнире на открытом воздухе

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира украинская легкоатлетка Ярослава Магучих объяснила своё второе место на седьмом этапе серии Бриллиантовой лиги в Стокгольме в прыжках в высоту. Таким образом, прервалась двухлетняя серия Магучих из побед на соревнованиях на открытом воздухе.

«В Стокгольме я немного не справилась с ветром. Это было странно для меня, потому что обычно у меня нет с этим проблем, особенно когда ветер дует в лицо. Я сделала слишком много ошибок, которые стоили мне результата, потому что я знаю, что могла прыгать намного выше», — приводит слова Магучих «Суспільне Спорт».

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025. Стокгольм. Прыжки в высоту. Женщины:

Никола Олислагерс (Австралия) – 2,01. Ярослава Магучих (Украина) – 1,99. Мария Жодик (Польша) – 1,93.