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Магучих назвала причину первого за два года поражения на турнире на открытом воздухе

Магучих назвала причину первого за два года поражения на турнире на открытом воздухе
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Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира украинская легкоатлетка Ярослава Магучих объяснила своё второе место на седьмом этапе серии Бриллиантовой лиги в Стокгольме в прыжках в высоту. Таким образом, прервалась двухлетняя серия Магучих из побед на соревнованиях на открытом воздухе.

«В Стокгольме я немного не справилась с ветром. Это было странно для меня, потому что обычно у меня нет с этим проблем, особенно когда ветер дует в лицо. Я сделала слишком много ошибок, которые стоили мне результата, потому что я знаю, что могла прыгать намного выше», — приводит слова Магучих «Суспільне Спорт».

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025. Стокгольм. Прыжки в высоту. Женщины:

  1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,01.
  2. Ярослава Магучих (Украина) – 1,99.
  3. Мария Жодик (Польша) – 1,93.
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