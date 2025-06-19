Российские рапиристы завоевали бронзу чемпионата Европы — 2025, разгромив команду Бельгии

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Мужская сборная России завоевала бронзовые медали командного турнира рапиристов на 36-м по счёту чемпионате Европы — 2025, который завершился в Генуе (Италия). В составе команды выступили Антон и Кирилл Бородачёвы, Владислав Мыльников и Александр Керик.

В 1/8 финала российские рапиристы были сильнее соперников из Великобритании – 45:30. Затем командой были повержены вице-чемпионы Европы прошлого года венгры – 45:38.

Однако в полуфинальном раунде сборная России уступила команде Италии со счётом 40:45.

В поединке за третье место представители России разгромили бельгийцев со счётом 45:28.

Таким образом, Россия на ЧЕ-2025 по фехтованию завоевала три награды: золото шпажистки Айзанат Муртазаевой и две бронзы командных соревнований в мужской сабле и рапире.