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Российский дзюдоист Инал Тасоев стал чемпионом мира 2025 года, в финале одолев Тушишвили

Российский дзюдоист Инал Тасоев стал чемпионом мира 2025 года, в финале одолев Тушишвили
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Чемпион мира 2023 года, трёхкратный чемпион Европы российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл чемпионат мира 2025 года в Будапеште (Венгрия) в весовой категории свыше 100 кг.

В финальной схватке Тасоев одолел чемпиона мира 2018 года представителя Грузии Гурама Тушишвили.

В полуфинале Тасоев победил представителя Таджикистана, бронзового призёра Олимпиады 2024 года Темура Рахимова.

Третье место на ЧМ-2025 между собой поделили Темур Рахимов из Таджикистана и Ким Мин Чон из Южной Кореи. Отметим, что Мин Чон в схватке за третье место был сильнее россиянина Тамерлана Башаева.

Тасоев принёс сборной России, спортсмены которой выступают в Будапеште в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, третью золотую награду. Ранее победителями стали Тимур Арбузов (до 81 кг) и Матвей Каниковский (до 100 кг).

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