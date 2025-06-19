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Российские дзюдоисты установили историческое достижение по числу личных медалей на ЧМ

Российские дзюдоисты установили историческое достижение по числу личных медалей на ЧМ
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Российские дзюдоисты добились исторического достижения на индивидуальном турнире чемпионата мира – 2025, который проходит в Будапеште (Венгрия). Россияне выступали на нём в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

По итогам индивидуального турнира в активе сборной России три золотые и две бронзовые медали — это лучший результат в истории команды. Ранее лучшее достижение команды по числу личных медалей было установлено в 2001 году, тогда российские дзюдоисты одержали три победы на ЧМ. В этот раз в копилке достижений оказалось на две медали больше.

Дзюдо. Чемпионат мира — 2025, индивидуальный турнир. Медали сборной России:

Тимур Арбузов (весовая категория до 81 кг) – золото;
Матвей Каниковский (весовая категория до 100 кг) – золото;
Инал Тасоев (весовая категория свыше 100 кг) – золото;
Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг) – бронза;
Арман Адамян (весовая категория до 100 кг) – бронза.

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