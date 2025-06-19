На ПМЭФ-2025 ВФЛА и «Матч ТВ» подписали соглашение о сотрудничестве

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) и «Матч ТВ» договорились о совместной работе по популяризации спорта. Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), который проходит с 18 по 21 июня.

Со стороны ВФЛА документ подписал председатель федерации, глава ПСБ Пётр Фрадков, а со стороны телеканала — генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин. Сотрудничество направлено на развитие лёгкой атлетики в России, увеличение количества трансляций и специальных проектов, а также на повышение узнаваемости ведущих атлетов страны.

«Подписанное сегодня соглашение со спортивным телеканалом направлено на взаимовыгодное сотрудничество на основе уважения и доверия. Включая кнопку телевизора, «Матч ТВ» доверяют около сотни миллионов зрителей, и мы в их числе. Надеюсь, на качественный совместный продукт, который не разочарует нашу спортивную аудиторию. Российских легкоатлетов должны узнавать на улицах России», — заявил Фрадков.

Со своей стороны Александр Тащин отметил, что «Матч ТВ» активно поддерживает инициативы ВФЛА:

«Лёгкая атлетика сейчас находится в стадии перезагрузки, у нового руководства в лице Петра Фрадкова очень большие и амбициозные планы по популяризации «Королевы спорта» в России, и «Матч ТВ» обязательно поможет в их начинаниях. Мы уже очень плотно сотрудничаем с ВФЛА, производим трансляции и показываем ключевые старты, а также освещаем яркие события из мира российской лёгкой атлетики, например, эффектный забег на Никольской, в котором приняли участие звёзды, в том числе и наши ведущие. А в конце мая в Сочи прошёл командный чемпионат по лёгкой атлетике, и «Матч ТВ» совместно с ВФЛА устроили для спортсменов медиадень», — сказал Тащин.

Партнёрство предполагает не только увеличение эфирного времени для лёгкой атлетики, но и создание новых программ, интервью и специальных проектов. В период крупных стартов планируется проведение медиадней, что должно усилить интерес зрителей к этому виду спорта.