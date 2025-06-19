ВФЛА и Татарстан договорились о развитии лёгкой атлетики. В августе Республика примет ЧР

Председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики, глава ПСБ Пётр Фрадков и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере лёгкой атлетики в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Документ предполагает совместную работу по развитию профессионального, детско-юношеского и массового спорта в регионе.

Ключевым событием станет ПСБ Чемпионат России по лёгкой атлетике, который пройдёт в Татарстане с 7 по 10 августа. Соревнования проведут в новом формате, сочетающем уличные и стадионные дисциплины. Также стороны договорились о строительстве легкоатлетического манежа мирового уровня и развитии программ для молодых спортсменов.

«Большой интерес Республики Татарстан к лёгкой атлетике говорит о том, что регион заботится о здоровье своего населения, создавая для него максимально позитивные условия для занятий спортом. Наше взаимодействие позволит грамотно и структурно вести совместную работу в спортивной области на территории региона, что позволит растить не только профессиональных атлетов, но и спортивную нацию», — заявил Пётр Фрадков.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что в республике лёгкой атлетикой занимаются более 32 тыс. человек, и новые проекты помогут усилить подготовку спортсменов.

Фото: ВФЛА

«Количество занимающихся лёгкой атлетикой в Республике Татарстан составляет более 32 тыс. человек. Наши спортсмены регулярно участвуют во всероссийских и международных состязаниях. Крайне важно создавать для них необходимую инфраструктуру. Благодаря соглашению со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики у нас будет возможность усилить эту работу, в том числе развивать детско-юношеский спорт», — отметил Минниханов.

Помимо организации соревнований, соглашение предусматривает проведение семинаров, мастер-классов и других образовательных программ для тренеров и специалистов. Также стороны будут совместно популяризировать лёгкую атлетику среди населения.