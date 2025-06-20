Япония выиграла медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по дзюдо, Россия стала второй

На чемпионате мира – 2025 по дзюдо в Будапеште (Венгрия) завершился личный турнир. По его итогам медальный зачёт уверенно выиграла команда Японии, в её активе 14 медалей. Сборная России, выступающая в нейтральном статусе, стала второй, показав лучший результат по числу медалей в истории. Тройку лучших замкнула Италия.

Дзюдо. Чемпионат мира — 2025. Медальный зачёт. Итог (топ-6):

1. Япония — 6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали (14);

2. Россия — 3 золотые, 2 бронзовые (5);

3. Италия — 2 золотые (2);

4. Грузия – 1 золотая, 2 серебряные, 1 бронзовая (4);

5. Франция – 1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовые (4);

6. Южная Корея – 1 золотая, 3 бронзовые (4).

20 июня в Будапеште пройдут смешанные командные соревнования.