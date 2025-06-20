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Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: расписание соревновательного дня 20 июня

Сегодня, 20 июня, пройдёт завершающий день на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого соревновательного дня.

Дзюдоисты проведут схватки в смешанном командном турнире. На татами выйдут представили 16 сборных, среди которых и сборная России. Отечественные дзюдоисты выступают под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Расписание соревновательного дня 20 июня (время московское):

11:00. Предварительный этап;

19:00. Финальный блок.

Накануне чемпион мира 2023 года, трёхкратный чемпион Европы российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл чемпионат мира 2025 года в Будапеште (Венгрия) в весовой категории свыше 100 кг.