Дзюдоист Инал Тасоев прокомментировал победу на ЧМ-2025 в Венгрии

Российский дзюдоист двукратный чемпион мира, чемпион Европы и многократный победитель турниров «Большого шлема» Инал Тасоев оценил свою победу на соревнованиях в Будапеште.

В финале супертяжёлой весовой категории россиянин одолел грузинского дзюдоиста серебряного призёра Олимпиады-2020 Гурама Тушишвили.

«Конечно, это особый день и особая медаль для меня, самая ценная и дорогая. Для себя сегодня я по‑настоящему стал чемпионом мира, чему очень рад. Благодарен, что это со мной случилось.

Для меня лично это первый чемпионат мира, который я выиграл без всяких вопросов», – приводит слова Тасоева «Матч ТВ».