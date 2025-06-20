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Дзюдоист Инал Тасоев прокомментировал победу на ЧМ-2025 в Венгрии

Дзюдоист Инал Тасоев прокомментировал победу на ЧМ-2025 в Венгрии
Инал Тасоев
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Российский дзюдоист двукратный чемпион мира, чемпион Европы и многократный победитель турниров «Большого шлема» Инал Тасоев оценил свою победу на соревнованиях в Будапеште.

В финале супертяжёлой весовой категории россиянин одолел грузинского дзюдоиста серебряного призёра Олимпиады-2020 Гурама Тушишвили.

«Конечно, это особый день и особая медаль для меня, самая ценная и дорогая. Для себя сегодня я по‑настоящему стал чемпионом мира, чему очень рад. Благодарен, что это со мной случилось.

Для меня лично это первый чемпионат мира, который я выиграл без всяких вопросов», – приводит слова Тасоева «Матч ТВ».

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