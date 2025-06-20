«Это только начало». Инал Тасоев — о рекорде сборной России на ЧМ-2025 по дзюдо

Российский дзюдоист двукратный чемпион мира, чемпион Европы и многократный победитель турниров «Большого шлема» Инал Тасоев высказался о лучшем результате сборной России в истории ЧМ.

Отечественные дзюдоисты завоевали пять наград, из которых три — золотые, а две — бронзовые. Ранее лучшее достижение команды по числу личных медалей было установлено в 2001-м. Тогда было одержано три победы на турнире.

«Я сразу показал Мурату Хабачирову (старший тренер мужской сборной России. — Прим. «Чемпионата») три пальца, я показал, что у нашей страны три золота. Это историческое достижение. Поздравляю всех ребят. Хочу сказать, что это только начало, с каждым годом мы будем стараться и будем становиться ещё лучше. В скором времени на основных соревнованиях мы будем на первом месте. Цифра 1 — это то, что я люблю и без чего не могу», – приводит слова Тасоева «Матч ТВ».