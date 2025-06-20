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Владимир Путин поздравил Матвея Каниковского с золотом ЧМ-2025 по дзюдо

Владимир Путин поздравил Матвея Каниковского с золотом ЧМ-2025 по дзюдо
Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин отреагировал на золотую медаль российского дзюдоиста Матвея Каниковского, которую тот завоевал на ЧМ-2025 в Будапеште (Венгрия). Текст телеграммы в адрес спортсмена появился на официальном сайте президента.

«Поздравляю Вас с яркой, красивой, убедительной победой. На чемпионате мира в Будапеште Вы проявили отличные бойцовские качества и решительный настрой, в финальном поединке уверенно одолели опытного, именитого соперника. Добавили ещё одно золото в копилку нашей сборной. Желаю Вам новых спортивных достижений и всего наилучшего», — говорится в телеграмме Путина, размещённой на сайте Кремля.

Матвей Каниковский стал победителем чемпионата мира — 2025 в Будапеште (Венгрия) в весовой категории до 100 кг. В финальной схватке с японцем Дотой Араи россиянин одержал победу со счётом 10:0.

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