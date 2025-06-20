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Дмитрий Чернышенко: возвращение России на Олимпиаду будет зависеть от главы МОК

Дмитрий Чернышенко: возвращение России на Олимпиаду будет зависеть от главы МОК
Дмитрий Чернышенко
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко высказался о возвращении российских спортсменов на Олимпийские игры. Он отметил, что в этом вопросе важны действия президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Всё будет зависеть от того, насколько новый президент МОК будет реализовывать свои ранее озвученные намерения. Она находится под огромным давлением недоброжелателей, но будем надеяться. Когда она официально вступит в должность, я думаю, встречи пройдут. Минспорта над этим работает», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Отметим, что большая часть российских спортсменов отстранена от международных турниров с 2022 года. Часть из них имеет возможность выступать в нейтральном статусе.

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