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Сборная России уступила Франции на старте командного турнира ЧМ-2025 по дзюдо

Сборная России уступила Франции на старте командного турнира ЧМ-2025 по дзюдо
Мадина Таймазова
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Российские дзюдоисты не сумели пройти в 1/4 финала командного турнира в рамках чемпионата мира — 2025 в Будапеште (Венгрия). Со счётом 3-4 они уступили соперникам из Франции.

Очки в копилку сборной России сегодня принесли Егор Малкин, Элис Старцева и Валерий Ендовицкий.

Отметим, что ранее российские дзюдоисты завоевали пять наград на ЧМ-2025, из которых три — золотые, а две — бронзовые. Это лучший результат в истории России на ЧМ. Ранее лучшее достижение команды по числу личных медалей было установлено в 2001-м. Тогда было одержано три победы на турнире.

Победу в медальном зачёте одержала Япония, в её активе 14 медалей. Сборная России, выступающая в нейтральном статусе, стала второй. Тройку лучших замкнула Италия.

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