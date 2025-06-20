Дегтярёв выразил надежду, что глава МОК Ковентри останется верна олимпийским ценностям

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался по поводу работы на посту президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Мы желаем Ковентри успехов. Понимаем, что она работает под давлением, но мы верим, что она останется верна олимпийским ценностям», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко высказался о возвращении российских спортсменов на Олимпийские игры. Он отметил, что в этом вопросе важны действия президента МОК Кирсти Ковентри.