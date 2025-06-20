Михаил Дегтярёв: ОКР подаст в суд на МОК, если санкции против России не будут сняты

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что ОКР подаст в суд на Международный олимпийский комитет (МОК), если санкции против российского спорта не будут сняты после вступления в должность Кирсти Ковентри.

Уточняется, что соответствующие иски уже подготовлены, сообщает «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК 20 марта. Она должна сменить на посту главы организации Томаса Баха 23 июня.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко высказался о возвращении российских спортсменов на Олимпийские игры. Он отметил, что в этом вопросе важны действия президента МОК Кирсти Ковентри.