Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Министр спорта РФ Дегтярёв отметил работу юристов перед Паралимпийскими играми в Париже

Министр спорта РФ Дегтярёв отметил работу юристов перед Паралимпийскими играми в Париже
Комментарии

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв отметил работу Паралимпийского комитета России в преддверии Игр — 2024 в Париже.

«Паралимпийский комитет России очень грамотно юридически сработал перед Олимпиадой в Париже, поэтому их было больше, чем традиционных олимпиоников. Были приняты менее дискриминационные решения, которые позволяли участвовать в отборах и поехать на Паралимпиаду. Сильные юристы», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, на Паралимпийских играх – 2024 российские спортсмены в общей сложности завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые). Россияне заняли восьмое место в медальном зачёте.

Материалы по теме
Путин: паралимпийцам следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android