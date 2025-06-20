Министр спорта РФ Дегтярёв отметил работу юристов перед Паралимпийскими играми в Париже

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв отметил работу Паралимпийского комитета России в преддверии Игр — 2024 в Париже.

«Паралимпийский комитет России очень грамотно юридически сработал перед Олимпиадой в Париже, поэтому их было больше, чем традиционных олимпиоников. Были приняты менее дискриминационные решения, которые позволяли участвовать в отборах и поехать на Паралимпиаду. Сильные юристы», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, на Паралимпийских играх – 2024 российские спортсмены в общей сложности завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые). Россияне заняли восьмое место в медальном зачёте.