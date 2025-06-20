Дегтярёв: в мире 20 вооружённых конфликтов. Всех отстранять — спортсменов не останется

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался по поводу отстранения спортсменов других государств, участвующих в военных конфликтах.

«В мире сегодня идёт 20 вооружённых конфликтов. Сейчас Израиль и Иран обмениваются ежедневно ударами. Пакистан и Индия обменивались. И что, мы будем их выгонять с международных стартов. Если всех спортсменов удалить, от спорта ничего не останется. Если нас не восстановят, подготовлены иски во все суды. Флаг и гимн — гордость для каждого народа», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко высказался о возвращении российских спортсменов на Олимпийские игры. Он отметил, что в этом вопросе важны действия президента МОК Кирсти Ковентри.