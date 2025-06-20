Украинская гимнастка ответила хейтерам, которые упрекают её в общении на русском языке

Бронзовый призёр ЧМ-2019 по художественной гимнастике украинка Влада Никольченко ответила подписчикам в социальных сетях, которые упрекают её в общении на русском языке. Спортсменка записала несколько видео, в которых разъяснила свою позицию. Она также опубликовала скриншоты с оскорблениями в свой адрес.

«Знаете, я бы могла промолчать, но я выскажусь. Сейчас меня кто-то закидает помидорами и яйцами, отпишутся. Пожалуйста, сделайте это уже! Но я просто не понимаю людей, которые уже столько лет разгоняют этот мовный (языковой) скандал. Якобы что те, кто разговаривает на русском, это вообще не люди, надо вообще их выкинуть из страны, лишить гражданства.

Конечно, у нас свобода слова, каждый говорит, как считает нужным. Но меня это просто, откровенно говоря, *******. Я очень хорошо разговариваю на украинском языке, как и на русском. Мне пофиг, на каком языке разговаривать. Проблема в том, что вы этим насильным переходом на украинскую мову сами отбиваете желание переходить на какую-либо мову. Вы это понимаете?! Это просто кошмар какой-то, честно. Меня это выбесило сегодня. И уже не первый раз.

Вы мне пишете, какое я *****, не человек, какой ужас, какой кошмар. Мне забыть язык, на котором я разговаривала всю жизнь? Нет! Если у вас другая позиция и я вам неприятна, можете проходить мимо, вас тут насильно не удерживают. Знать украинский, использовать его — изи (легко. — Прим. «Чемпионата»). Давайте забудем английский! Перейдём на польский. Поляки ж друзья», — рассказала Никольченко в социальных сетях.