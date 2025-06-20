Дегтярёв — о соревнованиях без россиян: это липовые медали и недобросовестная конкуренция

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв раскритиковал распределение медалей на международных турнирах без участия россиян.

«Это недобросовестная конкуренция, липовые медали. В том числе в фигурном катании. Какие там медали без россиян? Или в синхронном плавании? Задача там — захватить наше. Принимаются решения юридического характера, мы будем их отбивать. Это недобросовестная конкуренция западных стран и некоторых восточных. Спорт стал полем боя», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Ранее Дегтярёв сообщил, что ОКР подаст в суд на Международный олимпийский комитет (МОК), если санкции против российского спорта не будут сняты после вступления в должность Кирсти Ковентри.