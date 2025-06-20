Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв — о соревнованиях без россиян: это липовые медали и недобросовестная конкуренция

Дегтярёв — о соревнованиях без россиян: это липовые медали и недобросовестная конкуренция
Михаил Дегтярёв
Комментарии

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв раскритиковал распределение медалей на международных турнирах без участия россиян.

«Это недобросовестная конкуренция, липовые медали. В том числе в фигурном катании. Какие там медали без россиян? Или в синхронном плавании? Задача там — захватить наше. Принимаются решения юридического характера, мы будем их отбивать. Это недобросовестная конкуренция западных стран и некоторых восточных. Спорт стал полем боя», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Ранее Дегтярёв сообщил, что ОКР подаст в суд на Международный олимпийский комитет (МОК), если санкции против российского спорта не будут сняты после вступления в должность Кирсти Ковентри.

Материалы по теме
Михаил Дегтярёв: ОКР подаст в суд на МОК, если санкции против России не будут сняты
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android